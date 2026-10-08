В Уральском округе объявлена беспилотная опасность

На территории всего Урала введена беспилотная опасность В Уральском округе объявлена беспилотная опасность

Москва8 окт Вести.На территории Уральского федерального округа объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщил полпред президента в УрФО Артем Жога.

На территории всего Уральского федерального округа введен режим "Беспилотная опасность". Прошу всех сохранять спокойствие! сказано в сообщении

О введении соответствующего режима также сообщили власти уральских регионов – Тюменской, Курганской, Челябинской областей, ХМАО и Ямала.

Глава ХМАО Руслан Кухарук отметил, что в целях безопасности возможны ограничения сотовой связи и мобильного интернета.