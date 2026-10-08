Москва8 октВести.На территории Уральского федерального округа объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщил полпред президента в УрФО Артем Жога.
На территории всего Уральского федерального округа введен режим "Беспилотная опасность". Прошу всех сохранять спокойствие!сказано в сообщении
О введении соответствующего режима также сообщили власти уральских регионов – Тюменской, Курганской, Челябинской областей, ХМАО и Ямала.
Глава ХМАО Руслан Кухарук отметил, что в целях безопасности возможны ограничения сотовой связи и мобильного интернета.