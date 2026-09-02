Москва2 сенВести.На территории Ярославской области объявили беспилотную опасность, сообщил в MAX губернатор Михаил Евраев.
Уведомление об этом было опубликовано в 15.10 по московскому времени в среду, 2 сентября.
В Ярославской области объявлена беспилотная опасность. Соблюдайте спокойствиеговорится в заявлении
Жителям рекомендовано покинуть открытые участки и укрыться в ближайших зданиях.
Михаил Евраев подчеркнул, что учреждения региона работают в штатном режиме, подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки.