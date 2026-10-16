Москва16 октВести.Работники предприятия в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не пострадали при атаке дрона. Об этом сообщил губернатор региона Руслан Кухарук в мессенджере MAX.
Об обстановке в Сургутском районе. По данным оперативных служб, работники предприятия не пострадали в результате атаки беспилотниканаписал Руслан Кухарук
Отмечается, что на территории работают сотрудники экстренных служб - они занимаются локализацией возгорания и следят за безопасностью.
Губернатор взял все мероприятия под личный контроль. Он призвал жителей не паниковать и не делиться неподтвержденной информацией.
Ранее стало известно, что при атаке дронов на промышленный объект в Сургутском районе вспыхнул пожар. Сейчас эксперты выясняют масштаб и характер причиненного ущерба.