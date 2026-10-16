При атаке БПЛА на промышленный объект в Сургутском районе ХМАО пострадавших нет

В Сургутском районе работники предприятия не пострадали при атаке беспилотника При атаке БПЛА на промышленный объект в Сургутском районе ХМАО пострадавших нет

Москва16 окт Вести.Работники предприятия в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не пострадали при атаке дрона. Об этом сообщил губернатор региона Руслан Кухарук в мессенджере MAX.

Об обстановке в Сургутском районе. По данным оперативных служб, работники предприятия не пострадали в результате атаки беспилотника написал Руслан Кухарук

Отмечается, что на территории работают сотрудники экстренных служб - они занимаются локализацией возгорания и следят за безопасностью.

Губернатор взял все мероприятия под личный контроль. Он призвал жителей не паниковать и не делиться неподтвержденной информацией.

Ранее стало известно, что при атаке дронов на промышленный объект в Сургутском районе вспыхнул пожар. Сейчас эксперты выясняют масштаб и характер причиненного ущерба.