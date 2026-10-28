Москва28 октВести.Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов опроверг распространяемые в социальных сетях сообщения о крупном пожаре на промышленном предприятии - они не соответствуют действительности. Об этом он сообщил в мессенджере MAX.
По словам главы региона, обломки беспилотника упали в лесопосадках, возникшее возгорание уже локализовали.
В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о сильном пожаре на промышленном предприятии. Она не соответствует действительности. Обломки БПЛА упали в посадках, возникло возгорание, которое сейчас локализованонаписал Игорь Артамонов
Сама ночь прошла напряженно: силы противовоздушной обороны уничтожили над областью 45 дронов. Один человек получил травмы, но госпитализация ему не потребовалась.
На местах работают сотрудники экстренных служб.