Артамонов: обломки БПЛА упали на закрытое здание поликлиники в Липецке

Обломки дрона упали на поликлинику в Липецке Артамонов: обломки БПЛА упали на закрытое здание поликлиники в Липецке

Москва22 окт Вести.Обломки беспилотного летательного аппарата повредили здание поликлиники в Липецке, в тот момент учреждение было закрыто, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в личном канале на платформе МАХ.

Обломками беспилотника повреждено здание поликлиники на улице Меркулова. На момент происшествия учреждение было закрыто, людей внутри не было говорится в сообщении, опубликованном в ночь на 22 октября

Также Артамонов сообщил, что беспилотные аппараты повредили жилые строение в нескольких районах города. Один человек пострадал, медики оказывают ему всю необходимую помощь.