Москва22 октВести.Обломки беспилотного летательного аппарата повредили здание поликлиники в Липецке, в тот момент учреждение было закрыто, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в личном канале на платформе МАХ.
Обломками беспилотника повреждено здание поликлиники на улице Меркулова. На момент происшествия учреждение было закрыто, людей внутри не былоговорится в сообщении, опубликованном в ночь на 22 октября
Также Артамонов сообщил, что беспилотные аппараты повредили жилые строение в нескольких районах города. Один человек пострадал, медики оказывают ему всю необходимую помощь.