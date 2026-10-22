В Липецке специалисты обезвредили боевую часть дрона на крыше поликлиники

Обнаруженная на крыше поликлиники в Липецке боевая часть дрона обезврежена В Липецке специалисты обезвредили боевую часть дрона на крыше поликлиники

Москва22 окт Вести.В Липецке завершена операция по обезвреживанию боевой части беспилотника, которую обнаружили на крыше поликлиники на улице Меркулова. Информацией поделился губернатор региона Игорь Артамонов.

Боевая часть беспилотника, обнаруженная на крыше поликлиники на улице Меркулова, обезврежена и вывезена на специальный полигон для дальнейшего уничтожения. Угрозы больше нет говорится в сообщении

Теперь специалисты приступят к оценке повреждения здания. Информация о возобновлении работы поликлиники будет опубликована в официальных каналах регионального Минздрава.

Ранее Артамонов сообщил, что неразорвавшуюся боевую часть дрона обнаружили на крыше медицинского учреждения.