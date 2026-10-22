Москва22 октВести.В Липецке завершена операция по обезвреживанию боевой части беспилотника, которую обнаружили на крыше поликлиники на улице Меркулова. Информацией поделился губернатор региона Игорь Артамонов.
Боевая часть беспилотника, обнаруженная на крыше поликлиники на улице Меркулова, обезврежена и вывезена на специальный полигон для дальнейшего уничтожения. Угрозы больше нетговорится в сообщении
Теперь специалисты приступят к оценке повреждения здания. Информация о возобновлении работы поликлиники будет опубликована в официальных каналах регионального Минздрава.
Ранее Артамонов сообщил, что неразорвавшуюся боевую часть дрона обнаружили на крыше медицинского учреждения.