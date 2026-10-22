Обследованы почти все квартиры, поврежденные в Липецке при ударе вражеских БПЛА

В Липецке обследовали почти все квартиры, поврежденные в результате ударов БПЛА Обследованы почти все квартиры, поврежденные в Липецке при ударе вражеских БПЛА

Москва22 окт Вести.В Липецке обследовали почти все квартиры, поврежденные в результате ударов украинских беспилотников — обходы по адресам будут продолжены. Об этом сообщил мэр города Михаил Щербаков.

Сотрудники администрации обследовали практически все пострадавшие квартиры и составили акты по каждому адресу. Обходы будут продолжены и завершены в кратчайшее время. Тепловые контуры почти во всех домах … восстановили по временной схеме. Исключение – дом на ул. Игнатьева, там требуется дополнительное обследование экспертами написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Щербаков добавил, что далее будут восстанавливать ограждающие конструкции и поврежденные элементы.

Для получения выплаты жителям необходимо обратиться в департамент развития территорий с заявлением о возмещении ущерба и полным пакетом необходимых документов, заключил мэр Липецка.

Ночью 22 октября украинские боевики с применением 20 дронов атаковали Липецк и Липецкую область. Помимо попадания в жилые дома обломками беспилотника было повреждено здание поликлиники на улице Меркулова, а на крыше медучреждения обнаружена неразорвавшаяся боевая часть БПЛА. В результате террористических действий пострадал один человек.