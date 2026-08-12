Обломки украинского БПЛА упали на территории Центра помощи в Липецкой области Обломки беспилотника ВСУ упали на территории Центра помощи в Липецкой области

Москва12 авг Вести.Российские военнослужащие сбили несколько украинских беспилотников над Липецком и Липецким округом, в результате отражения атаки обломки дрона упали на территории Центра помощи. Об этом рассказал губернатор региона Игорь Артамонов.

Атаки противника были отражены 12 августа.

Сбиты несколько беспилотников. Обломки упали на территории Центра помощи в микрорайоне Тракторный. Никто не пострадал, людей в этот момент в центре не было. Здание не повреждено написал Артамонов в своем канале в мессенджере МАХ

На месте работали оперативные службы, территория была обследована специалистами.

Мирных граждан призвали сохранять спокойствие.