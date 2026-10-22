Пострадавший при атаке БПЛА липчанин вышел из комы и пришел в сознание

Металлический осколок в сердце: раненный при атаке БПЛА липчанин вышел из комы Пострадавший при атаке БПЛА липчанин вышел из комы и пришел в сознание

Москва22 окт Вести.Житель Липецка, пострадавший во время атаки украинских, вышел из медикаментозной комы и пришел в сознание. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Лилия Самошина.

Ранним утром 22 октября 25-летнего пострадавшего прооперировали кардиохирурги и сосудистые хирурги областной клинической больницы.

Липчанин вышел из медикаментозной комы и пришел в сознание … Врачи сделали все возможное: удалили металлический осколок из сердца пациента, ушили перикард и плевру. Состояние пострадавшего по-прежнему тяжелое, но стабильное. Сознание ясное написала она в своем канале в мессенджере МАХ

Мужчина остается под наблюдением.

Самошина добавила, что мужчина хорошо помнит момент попадания беспилотника в квартиру — тогда он вышел на балкон и произошел взрыв.

Ночью 22 октября украинские боевики с применением 20 дронов атаковали Липецк и Липецкую область. Помимо попадания в жилые дома обломками беспилотника было повреждено здание поликлиники на улице Меркулова, а на крыше медучреждения обнаружена неразорвавшаяся боевая часть БПЛА.