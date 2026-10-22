Москва22 октВести.Житель Липецка, пострадавший во время атаки украинских, вышел из медикаментозной комы и пришел в сознание. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Лилия Самошина.
Ранним утром 22 октября 25-летнего пострадавшего прооперировали кардиохирурги и сосудистые хирурги областной клинической больницы.
Липчанин вышел из медикаментозной комы и пришел в сознание … Врачи сделали все возможное: удалили металлический осколок из сердца пациента, ушили перикард и плевру. Состояние пострадавшего по-прежнему тяжелое, но стабильное. Сознание ясноенаписала она в своем канале в мессенджере МАХ
Мужчина остается под наблюдением.
Самошина добавила, что мужчина хорошо помнит момент попадания беспилотника в квартиру — тогда он вышел на балкон и произошел взрыв.
Ночью 22 октября украинские боевики с применением 20 дронов атаковали Липецк и Липецкую область. Помимо попадания в жилые дома обломками беспилотника было повреждено здание поликлиники на улице Меркулова, а на крыше медучреждения обнаружена неразорвавшаяся боевая часть БПЛА.