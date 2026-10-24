Москва24 октВести.Независимую экспертизу проведут в многоэтажном жилом доме, пострадавшем при атаке БПЛА на Липецк 22 октября, тепловой контур в нем пока не восстановлен. Об этом сообщил глава администрации города Михаил Щербаков.
Он отметил, что никому из собственников пострадавших квартир временное жилье не потребовалось.
Заказали независимую экспертизу состояния конструкций и мер, необходимых для дальнейшей эксплуатации дома. Ждем результаты. Для восстановления теплового контура потребуется демонтировать разрушенные нависающие строительные конструкциинаписал Щербаков
Угрозы для других жителей дома нет. Информация о том, что в ЖК отсутствуют коммунальные ресурсы, не соответствует действительности, добавил глава города.
Липецк подвергся массированной беспилотной атаке ночью 22 октября, над регионом были уничтожены 20 БПЛА. В результате произошедшего пострадал один человек, также повреждения получила жилая инфраструктура.