При атаке БПЛА в доме в Люберцах серьезно повреждены пять квартир

Беспилотник повредил пять квартир в доме в подмосковных Люберцах При атаке БПЛА в доме в Люберцах серьезно повреждены пять квартир

Москва20 сен Вести.Глава подмосковного городского округа Люберцы Владимир Волков привел данные о последствиях атаки БПЛА.

По данным чиновника, коммуникации в пострадавшем доме серьезно не повреждены, водоснабжение и электроснабжение на нарушены, за исключением этажей, где горели квартиры.

Серьезно пострадали 5 квартир. Обломками повреждены окна в доме и соседних зданиях — сейчас определяем объем работ говорится в публикации главы округа в MAX

В настоящее время доступ в подъезд ограничен из-за работы сотрудников следственных органов. После того, как они закончат проведение необходимых мероприятий, специалисты приступят к уборке и вывозу мусора из подъезда и квартир.

Для жителей организовали круглосуточный пункт временного размещения в школе "Феникс" на улице Летчика Ларюшина. Представляется горячее питание, чай, вода, места для отдыха и средства личной гигиены. На месте дежурят медики и сотрудники администрации, разъясняющие порядок получения компенсаций и помогающие с оформлением необходимых документов.

Ранее сообщалось, что ночная атака Вооруженных сил Украины на российские регионы 20 сентября стала самой массированной с начала 2026 года.