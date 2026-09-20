Москва20 сенВести.Глава подмосковного городского округа Люберцы Владимир Волков привел данные о последствиях атаки БПЛА.
По данным чиновника, коммуникации в пострадавшем доме серьезно не повреждены, водоснабжение и электроснабжение на нарушены, за исключением этажей, где горели квартиры.
Серьезно пострадали 5 квартир. Обломками повреждены окна в доме и соседних зданиях — сейчас определяем объем работговорится в публикации главы округа в MAX
В настоящее время доступ в подъезд ограничен из-за работы сотрудников следственных органов. После того, как они закончат проведение необходимых мероприятий, специалисты приступят к уборке и вывозу мусора из подъезда и квартир.
Для жителей организовали круглосуточный пункт временного размещения в школе "Феникс" на улице Летчика Ларюшина. Представляется горячее питание, чай, вода, места для отдыха и средства личной гигиены. На месте дежурят медики и сотрудники администрации, разъясняющие порядок получения компенсаций и помогающие с оформлением необходимых документов.
Ранее сообщалось, что ночная атака Вооруженных сил Украины на российские регионы 20 сентября стала самой массированной с начала 2026 года.