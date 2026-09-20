Москва20 сенВести.Глава городского округа Люберцы Владимир Волков сообщил в MAX о том, что для жителей пострадавшего от попадания обломков БПЛА многоквартирного дома развернут пункт временного размещения.
Его открыли в школе "Феникс". В ПВР можно получить оперативную информацию, которую будут дублировать в домой чат.
В школе "Феникс" (ул. Летчика Ларюшина, 8) развернут пункт временного размещения … Организовано горячее питание, чайсказано в публикации
Сотрудники пункта собирают у жителей первого пострадавшего подъезда информацию о поврежденном имуществе и необходимости размещения на время устранения последствий атаки.
Сообщается, что специалисты приступают к обследованию квартир и оценке причиненного ущерба.