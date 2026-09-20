В Люберцах открыли ПВР для жителей пострадавшего при атаке БПЛА дома

В Люберцах развернули ПВР для жителей пострадавшего при атаке БПЛА дома В Люберцах открыли ПВР для жителей пострадавшего при атаке БПЛА дома

Москва20 сен Вести.Глава городского округа Люберцы Владимир Волков сообщил в MAX о том, что для жителей пострадавшего от попадания обломков БПЛА многоквартирного дома развернут пункт временного размещения.

Его открыли в школе "Феникс". В ПВР можно получить оперативную информацию, которую будут дублировать в домой чат.

В школе "Феникс" (ул. Летчика Ларюшина, 8) развернут пункт временного размещения … Организовано горячее питание, чай сказано в публикации

Сотрудники пункта собирают у жителей первого пострадавшего подъезда информацию о поврежденном имуществе и необходимости размещения на время устранения последствий атаки.

Сообщается, что специалисты приступают к обследованию квартир и оценке причиненного ущерба.