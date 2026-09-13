Жители поврежденного в Нижнекамске дома размещены в ПВР в ближайшей школе

Жители поврежденного от БПЛА в Нижнекамске дома размещены в ПВР в школе Жители поврежденного в Нижнекамске дома размещены в ПВР в ближайшей школе

Москва13 сен Вести.Жители дома, поврежденного в Нижнекамске в результате атаки украинских беспилотников, размещены в пункте временного размещения (ПВР) в ближайшей школе. Об этом рассказал мэр города Радмир Беляев.

На данный момент они находятся в пункте временного размещения в ближайшей школе. Здесь организовано питание, специалисты фиксируют все обращения … В доме пока находиться нельзя. Специалисты сейчас проводят обследование здания, проверяют состояние несущих и ограждающих конструкций, чтобы оценить характер и степень повреждений написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Он также отметил, что благодаря тому, что многие жильцы в первые минуты звучания сирены спустились в укрытие, удалось избежать большого количества пострадавших.

ВСУ ударили по промышленным и гражданским объектам Нижнекамска ранним утром 13 сентября. В результате террористических действий погибли два человека, пострадали еще 12. На одном из предприятий произошло возгорание, также повреждены дома.

Также для граждан работает горячая линия.