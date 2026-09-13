Москва13 сенВести.Два мирных жителя погибли, еще шесть получили ранения в результате очередной беспилотной атаки ВСУ на Нижнекамск. Об этом рассказал мэр города Радмир Беляев.
Враг нанес удар по промышленным и гражданским объектам Нижнекамска ранним утром 13 сентября. На одном из поврежденных предприятий произошло возгорание — в настоящее время его тушат, производственный процесс не остановлен.
В результате атаки на жилой дом есть 4 пострадавших. Им оказывается медицинская помощь. Еще один беспилотник попал в дерево, в результате чего был поврежден стоявший рядом автомобиль. В машине находились четыре молодых человека. Двое погибли. Еще двое находятся в больнице в тяжелом состояниинаписал Беляев в своем канале в мессенджере МАХ
При необходимости для жителей поврежденных квартир будет организовано временное размещение.
На местах прилетов работают городские службы, организована ликвидация последствий атаки.