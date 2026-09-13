В некоторых домах Нижнекамска после атаки БПЛА ВСУ зафиксированы повреждения

В некоторых домах Нижнекамска после атаки БПЛА есть повреждения В некоторых домах Нижнекамска после атаки БПЛА ВСУ зафиксированы повреждения

Москва13 сен Вести.В некоторых домах Нижнекамска после атаки украинских беспилотников зафиксированы повреждения. Об этом рассказал мэр города Радмир Беляев.

В некоторых домах есть повреждения: выбиты окна, появились трещины в оконных рамах написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Жителей, чье имущество пострадало, просили обращаться по телефонам: 8 (8555) 35-10-72; 8 (8555) 35-10-00.

Городские службы продолжают работать над устранением последствий вражеской агрессии.

Враг нанес удар по промышленным и гражданским объектам Нижнекамска ранним утром 13 сентября. В результате террористических действий погибли два человека, пострадали еще 12. На одном из поврежденных предприятий произошло возгорание — в настоящее время его тушат.

Также для граждан работает горячая линия.