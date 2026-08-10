Мэр Нижнекамска: семьям погибших при атаке ВСУ выплатят 2 млн рублей Мэр Нижнекамска: семьи погибших при атаке ВСУ получат выплату в 2 млн рублей

Москва10 авг Вести.Семьи погибших при атаке украинских БПЛА в Нижнекамске получат выплату в размере 2 млн рублей, пострадавшие — от 300 до 600 тыс. рублей. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев.

Семьям погибших предусмотрена выплата в размере 2 млн рублей. Пострадавшим в зависимости от степени тяжести — от 300 до 600 тысяч рублей … Предприятия Нижнекамска окажут семьям материальную поддержку и возьмут на себя организацию похорон. Также финансовая помощь будет оказана пострадавшим сотрудникам … Семье, которая потеряла ребенка в этой ужасной трагедии, муниципалитет выплатит 1 млн рублей и полностью возьмет на себя организацию похорон написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Кроме того, для граждан предусмотрена выплата за частично и полностью утраченное имущество. В настоящее время организован сбор информацию о пострадавшем имуществе жителей. Отмечается, что повреждения будут компенсированы, все разбитые окна — заменены.

Утром 10 августа украинские боевики нанесли массированные удары по жилому сектору и объектам промышленности. В результате вражеской агрессии погибли 13 человек, среди них ребенок. Пострадали еще 75 граждан, у некоторых диагностированы проникающие ранения. Двум пациентам проводят операции — у них серьезные ранения, однако состояние стабильное, прогнозы врачей также положительные.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о теракте.

10 августа в Татарстане объявлен днем траура.