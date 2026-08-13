В Белгородской области семьям погибших от атак ВСУ выплатили более 1 млрд рублей

Семьям погибших от атак ВСУ белгородцев выплатили свыше 1 миллиарда рублей В Белгородской области семьям погибших от атак ВСУ выплатили более 1 млрд рублей

Москва13 авг Вести.В Белгородской области, родственникам жителей, которые погибли в результате атак украинских боевиков выплатили компенсации на общую сумму свыше 1,1 миллиарда рублей. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

Он пояснил в беседе с ТАСС, что семьям, потерявшим близких, из бюджета выделяется разовое пособие в размере 3 миллионов рублей.

По словам главы области, суммарные выплаты родным погибших гражданских лиц за весь период проведения специальной военной операции (СВО) достигли 1 миллиарда 191 миллиона рублей.

Ранее Шуваев сообщил, что за минувшие четыре с половиной года жертвами обстрелов и атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области свыше 600 мирных граждан, в том числе 27 детей.