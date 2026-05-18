Москва18 маяВести.В Самарской области семьям погибших в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) выплатят 1,5 миллиона рублей. Соответствующий указ подписал губернатор региона Вячеслав Федорищев.
Членам семей граждан Российской Федерации, погибших в результате атаки беспилотного летательного аппарата на территории Самарской области, признанной террористическим актом, в период с 22 апреля 2026 года по 15 мая 2026 года… размер единовременной социальной выплаты… составляет 1 567 500 рублейговорится в документе, размещенном на портале правовой информации
Украинские боевики атаковали Самарскую область с применением беспилотников утром 23 апреля. Смертельные ранения получила жительница Новокуйбышевска. Несколько человек пострадали. Были зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.
В Самаре и Новокуйбышевске из-за атак БПЛА было принято решение перенести занятия в школах, также приостанавливали движение общественного транспорта.