Семьям погибших при атаках ВСУ на Самарскую область выплатят по 1,5 млн рублей

Москва18 мая Вести.В Самарской области семьям погибших в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) выплатят 1,5 миллиона рублей. Соответствующий указ подписал губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Членам семей граждан Российской Федерации, погибших в результате атаки беспилотного летательного аппарата на территории Самарской области, признанной террористическим актом, в период с 22 апреля 2026 года по 15 мая 2026 года… размер единовременной социальной выплаты… составляет 1 567 500 рублей говорится в документе, размещенном на портале правовой информации

Украинские боевики атаковали Самарскую область с применением беспилотников утром 23 апреля. Смертельные ранения получила жительница Новокуйбышевска. Несколько человек пострадали. Были зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.

В Самаре и Новокуйбышевске из-за атак БПЛА было принято решение перенести занятия в школах, также приостанавливали движение общественного транспорта.