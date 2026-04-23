В Самаре и Новокуйбышевске из-за атак БПЛА уроки в школах перенесли на 2-ю смену

Москва23 апр Вести.В Самаре и Новокуйбышевске из-за новых атак украинских беспилотников занятия в школах перенесли на вторую смену. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

В Самаре и Новокуйбышевске на данный момент занятия первой смены в школах перенесены на вторую смену. Дополнительная информация будет доводиться классными руководителями в родительских чатах написал он в своем канале в мессенджере MAX

Ранее в этот день боевики ВСУ атаковали промышленные предприятия в Новокуйбышевске — погиб один человек, еще несколько пострадали. Также обломки одного из дронов попали на крышу многоквартирного дома в Самаре. Там пострадали несколько человек — один из них госпитализирован. Повреждена кровля, в строении частично выбило стекла.

В регионе продолжает действовать угроза атаки БПЛА.