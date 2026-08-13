Власти удвоят помощь семьям погибших и пострадавшим при атаке ВСУ в Нижнекамске

Будет удвоена помощь семьям погибших и пострадавшим при атаке ВСУ в Нижнекамске Власти удвоят помощь семьям погибших и пострадавшим при атаке ВСУ в Нижнекамске

Москва13 авг Вести.Будет удвоена финансовая помощь семьям погибших и пострадавшим при атаке украинских БПЛА на Нижнекамск. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев.

Накануне граждане уже начали получать выплаты.

Принято решение, что аналогичную финансовую поддержку окажут предприятия Нижнекамска, сотрудники которых оказались в числе погибших и пострадавших. Семьям погибших предприятия выплатят по 2 млн рублей. Пострадавшим — по 600 тыс. рублей при тяжелом или среднем вреде здоровью и по 300 тыс. рублей при легком написал Беляев в своем канале в мессенджере МАХ

Мэр Нижнекамска также заявил, что предприятие, где работает мама погибшей девочки, окажет дополнительную помощь семье в размере 2 млн рублей. Из бюджета муниципалитета для семьи выделен 1 млн рублей.

Радмир Беляев поблагодарил руководителей предприятий и людей, кто помогает и поддерживает семьи.

Утром 10 августа украинские боевики нанесли массированные удары по жилому сектору и объектам промышленности. В результате вражеской агрессии погибли 13 человек, пострадали 78. Накануне стало известно, что 27 граждан госпитализированы.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о теракте.