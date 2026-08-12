Количество госпитализированных в Нижнекамске после удара БПЛА увеличилось до 27

В Нижнекамске до 27 возросло число госпитализированных после атаки БПЛА Количество госпитализированных в Нижнекамске после удара БПЛА увеличилось до 27

Москва12 авг Вести.В городе Нижнекамске в результате воздушной атаки беспилотников со стороны Украины число госпитализированных выросло до 27 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Источник приводит сведения Минздрава Республики Татарстан. Накануне два человека были переведены в стационар.

На данный момент госпитализированы 27 пациентов. Два пациента средней степени тяжести были переведены в амбулаторного на стационарное наблюдение написано в публикации

Из всех находящихся в медицинских учреждениях пострадавших четыре человека остаются в тяжелом состоянии. Каждому из них оказывается помощь в Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице.

Атака на Нижнекамск была совершена утром 10 августа. В результате удара беспилотников погибли 13 человек. Помощь понадобилась 78 пострадавшим.