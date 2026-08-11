Москва11 авгВести.После атаки БПЛА на хостел в Нижнекамске в больнице остаются 25 человек, восемь из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.
В больницах Нижнекамска и Набережных Челнов на лечении остаются 25 пострадавших при атаке БПЛА укронацистовприводятся в сообщении слова Кузнецова
Массированная атака БПЛА на Нижнекамаск произошла 10 августа. Всего жертвами атаки стали 13 человек, среди них граждане Узбекистана и Таджикистана. Еще 78 человек обратились за медицинской помощью.