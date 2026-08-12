Москва12 авгВести.В Казани появился стихийный мемориал в память о погибших 10 августа при атаке украинских беспилотников на Нижнекамск. Об этом сообщило правительство Республики Татарстан в мессенджере МАХ.
Погибших почтили Минутой молчания.
Мы должны помнить и чтить память людей, которые, к сожалению, погибли при этих атаках БПЛА. И, что самое важное, никакие атаки не смогут разломить наше обществоприводятся слова руководителя регионального штаба "Молодой Гвардии Единой России" Руслана Шигабуддинова
Утром 10 августа украинские боевики нанесли массированные удары по жилому сектору и объектам промышленности. В результате вражеской агрессии погибли 13 человек, пострадали 78.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о теракте.