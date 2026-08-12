В Казани появился мемориал в память о погибших при атаке ВСУ на Нижнекамск

В Казани появился стихийный мемориал по погибшим при атаке ВСУ на Нижнекамск В Казани появился мемориал в память о погибших при атаке ВСУ на Нижнекамск

Москва12 авг Вести.В Казани появился стихийный мемориал в память о погибших 10 августа при атаке украинских беспилотников на Нижнекамск. Об этом сообщило правительство Республики Татарстан в мессенджере МАХ.

Погибших почтили Минутой молчания.

Мы должны помнить и чтить память людей, которые, к сожалению, погибли при этих атаках БПЛА. И, что самое важное, никакие атаки не смогут разломить наше общество приводятся слова руководителя регионального штаба "Молодой Гвардии Единой России" Руслана Шигабуддинова

Утром 10 августа украинские боевики нанесли массированные удары по жилому сектору и объектам промышленности. В результате вражеской агрессии погибли 13 человек, пострадали 78.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о теракте.