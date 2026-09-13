Москва13 сенВести.Возгорание произошло на одном из предприятий Нижнекамска после атаки украинских беспилотников. Об этом рассказал мэр города Радмир Беляев.
Враг нанес удар ранним утром 13 сентября.
В результате повреждения получили промышленные и гражданские объекты. На одном из предприятий произошло возгорание. Сейчас его ликвидируют, производственный процесс не остановленнаписал Беляев в своем канале в мессенджере МАХ
В результате попадания БПЛА в жилой дом пострадали 4 мирных жителя. Еще один дрон попал в дерево — поврежден стоявший рядом автомобиль, в котором находились 4 молодых человека. Двое погибли, еще двое — в больнице в тяжелом состоянии.
Отмечается, что при необходимости для жителей поврежденных квартир будет организовано временное размещение.
На местах прилетов работают городские службы, организована ликвидация последствий атаки.