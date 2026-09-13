Возгорание произошло на предприятии в Нижнекамске после атаки украинских БПЛА

Возгорание произошло на одном из предприятий Нижнекамска после атаки БПЛА Возгорание произошло на предприятии в Нижнекамске после атаки украинских БПЛА

Москва13 сен Вести.Возгорание произошло на одном из предприятий Нижнекамска после атаки украинских беспилотников. Об этом рассказал мэр города Радмир Беляев.

Враг нанес удар ранним утром 13 сентября.

В результате повреждения получили промышленные и гражданские объекты. На одном из предприятий произошло возгорание. Сейчас его ликвидируют, производственный процесс не остановлен написал Беляев в своем канале в мессенджере МАХ

В результате попадания БПЛА в жилой дом пострадали 4 мирных жителя. Еще один дрон попал в дерево — поврежден стоявший рядом автомобиль, в котором находились 4 молодых человека. Двое погибли, еще двое — в больнице в тяжелом состоянии.

Отмечается, что при необходимости для жителей поврежденных квартир будет организовано временное размещение.

На местах прилетов работают городские службы, организована ликвидация последствий атаки.