В Нижнекамске зафиксированы повреждения в промзоне после атаки БПЛА БПЛА повредили промышленные объекты в Нижнекамске

Москва20 авг Вести.Утренняя атака вражеских дронов затронула промышленные объекты в Нижнекамске. Также были зафиксированы повреждения в жилом секторе, сообщает "Известия" со ссылкой на пресс-службу главы Татарстана.

Утром 20 августа Республика подверглась очередной массированной атаке украинских беспилотников.

Наибольшее количество беспилотников пришлось на Закамскую зону … от последствий атаки есть нарушения в работе промышленного кластера, а также повреждения жилых домов сказано в сообщении пресс-службы

Ранее сообщалось, что в результате вражеской атаки есть пострадавшие. Все они находятся под наблюдением врачей.

Об отражении массированного удара донов утром 20 августа также сообщал мэр Нижнекамска Радмир Беляев.

Минувшей ночью на территории республики объявлялась беспилотная опасность. На ее фоне временно закрывались аэропорты Казани, Бугульмы и Нижнекамска.