Москва20 авг Вести.Работа промышленного кластера Закамской зоны в Татарстане нарушена из-за атаки БПЛА, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Кроме того, есть пострадавшие и повреждено несколько домов.

Наибольшее количество БПЛА пришлось на Закамскую зону… От последствий атаки есть нарушения в работе промышленного кластера, а также повреждения жилых домов говорится в сообщении

В пресс-службе также проинформировали, что в результате очередной массированной атаки ВСУ, которой подверглась республика утром 20 августа, есть пострадавшие.

Все они находятся под наблюдением врачей, заверили власти Татарстана.

Ранее сообщалось, что на территории республики объявлялась беспилотная опасность. На ее фоне временно закрывались аэропорты Казани, Бугульмы и Нижнекамска.