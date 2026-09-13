Горячая линия для граждан работает после атаки украинских БПЛА на Нижнекамск

Горячая линия открыта после атаки украинских БПЛА на Нижнекамск Горячая линия для граждан работает после атаки украинских БПЛА на Нижнекамск

Москва13 сен Вести.Горячая линия для обращений граждан открыта после атаки украинских беспилотников на Нижнекамск. Об этом сообщила прокуратура Республики Татарстан.

Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан и оказание им необходимой помощи … Прокуратура открыла горячую линию для оперативного реагирования на обращения граждан: 8(8555)-470-303, 8(843) 291-18-81 говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Обеспечено взаимодействие со всеми уполномоченными ведомствами.

Враг нанес удар по промышленным и гражданским объектам Нижнекамска ранним утром 13 сентября. В результате террористических действий погибли два человека, пострадали еще 12. На одном из поврежденных предприятий произошло возгорание — в настоящее время его тушат.