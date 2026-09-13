Москва13 сенВести.Горячая линия для обращений граждан открыта после атаки украинских беспилотников на Нижнекамск. Об этом сообщила прокуратура Республики Татарстан.
Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан и оказание им необходимой помощи … Прокуратура открыла горячую линию для оперативного реагирования на обращения граждан: 8(8555)-470-303, 8(843) 291-18-81говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Обеспечено взаимодействие со всеми уполномоченными ведомствами.
Враг нанес удар по промышленным и гражданским объектам Нижнекамска ранним утром 13 сентября. В результате террористических действий погибли два человека, пострадали еще 12. На одном из поврежденных предприятий произошло возгорание — в настоящее время его тушат.