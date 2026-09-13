Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки вражеских БПЛА на Нижнекамск

Уголовное дело возбуждено после атаки украинских БПЛА на Нижнекамск Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки вражеских БПЛА на Нижнекамск

Москва13 сен Вести.Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки украинских беспилотников на Нижнекамск, в результате чего погибли и пострадали мирные жители. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ.

Возбуждено уголовное дело по … ст. 205 УК РФ (Террористический акт. — Ред.) … Следователи и криминалисты … работают на местах происшествия. По обнаруженным фрагментам БПЛА и иным вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

ВСУ ударили по промышленным и гражданским объектам Нижнекамска ранним утром 13 сентября. В результате террористических действий погибли два человека, пострадали еще 12. На одном из предприятий произошло возгорание, также повреждены дома. Некоторых жителей разместили в ПВР.

Также для граждан работает горячая линия.