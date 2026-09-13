Москва13 сенВести.До 12 выросло число мирных граждан, пострадавших при атаке украинских беспилотников на Нижнекамск. Об этом сообщила пресс-служба правительства Республики Татарстан.
Всего пострадавших на гражданских и промышленных объектах – 12говорится в сообщении, опубликованном в канале правительства в мессенджере МАХ
Враг нанес удар по промышленным и гражданским объектам Нижнекамска ранним утром 13 сентября. В результате террористических действий погибли два человека. На одном из поврежденных предприятий произошло возгорание — в настоящее время его тушат.