До 12 выросло число мирных граждан, пострадавших при атаке ВСУ на Нижнекамск

До 12 выросло число пострадавших при атаке ВСУ на Нижнекамск До 12 выросло число мирных граждан, пострадавших при атаке ВСУ на Нижнекамск

Москва13 сен Вести.До 12 выросло число мирных граждан, пострадавших при атаке украинских беспилотников на Нижнекамск. Об этом сообщила пресс-служба правительства Республики Татарстан.

Всего пострадавших на гражданских и промышленных объектах – 12 говорится в сообщении, опубликованном в канале правительства в мессенджере МАХ

Враг нанес удар по промышленным и гражданским объектам Нижнекамска ранним утром 13 сентября. В результате террористических действий погибли два человека. На одном из поврежденных предприятий произошло возгорание — в настоящее время его тушат.