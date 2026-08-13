Четверо пострадавших при атаке ВСУ на Нижнекамск остаются в тяжелом состоянии

Стало известно о состоянии некоторых пострадавших при атаке ВСУ на Нижнекамск Четверо пострадавших при атаке ВСУ на Нижнекамск остаются в тяжелом состоянии

Москва13 авг Вести.Четверо мирных граждан, пострадавших при атаке украинских беспилотников на Нижнекамск, остаются в тяжелом состоянии, двое из них переведены в Казань. Об этом сообщил представитель минздрава по Республике Татарстан в беседе с агентством РИА Новости.

Накануне стало известно, что 27 пострадавших находятся в больницах, 4 из них — в стабильно тяжелом состоянии​​​.

Двое пострадавших перевезены в Казань, в Республиканскую клиническую больницу, их состояние оценивается как тяжелое сказал собеседник

Состояние других пострадавших остается без изменений. У всех пациентов отмечается положительная динамика. Им продолжают оказывать необходимую помощь.

Утром 10 августа украинские боевики нанесли массированные удары по жилому сектору и объектам промышленности. В результате вражеской агрессии погибли 13 человек, пострадали 78.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о теракте.

Некоторые семьи погибших и пострадавшие уже начали получать финансовую помощь.