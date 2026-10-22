Москва22 октВести.Обломки беспилотного летательного аппарата упали на жилой многоквартирный дом в Липецке, об этом сообщил в ночь на 22 октября губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Обломки беспилотника упали на многоквартирный дом в Липецке. В результате повреждено остекление зданиянаписал чиновник в личном канале на платформе МАХ
Информация о погибших и пострадавших в настоящее время уточняется.
На месте происшествия работают представители экстренных служб.
Ранее в регионе была объявлена угроза атаки БПЛА и ракетная опасность.