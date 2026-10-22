Москва22 октВести.Беспилотные летательные аппараты повредили несколько жилых домов в разных районах Липецка, один человек пострадал, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в личном канале на платформе МАХ.
В результате удара беспилотников повреждены остекление и фасады нескольких частных и многоквартирных домов в разных районах Липецка. Пострадал мужчина 2001 года рождениянаписал чиновник в ночь на 22 октября
Пострадавший доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая помощь.
Ранее сообщалось о том, что обломки беспилотного летательного аппарата упали на жилой многоквартирный дом в Липцке. О пострадавших информации не поступало.