Артамонов: БПЛА повредили ряд жилых домов в Липецке, один человек пострадал

Губернатор Липецкой области сообщил о пострадавшем при падении дрона Артамонов: БПЛА повредили ряд жилых домов в Липецке, один человек пострадал

Москва22 окт Вести.Беспилотные летательные аппараты повредили несколько жилых домов в разных районах Липецка, один человек пострадал, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в личном канале на платформе МАХ.

В результате удара беспилотников повреждены остекление и фасады нескольких частных и многоквартирных домов в разных районах Липецка. Пострадал мужчина 2001 года рождения написал чиновник в ночь на 22 октября

Пострадавший доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая помощь.

Ранее сообщалось о том, что обломки беспилотного летательного аппарата упали на жилой многоквартирный дом в Липцке. О пострадавших информации не поступало.