Москва28 октВести.Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 45 беспилотников над территорией Липецкой области. Один человек получил травмы. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в мессенджере MAX.
За ночь над Липецкой областью сбиты 45 беспилотников… На данный момент за медицинской помощью обратился один человекнаписал Игорь Артамонов
Жертв удалось избежать, а пострадавшему дальнейшая госпитализация не потребовалась
В Липецке от обломков беспилотника разбились окна в многоквартирном доме. В одном из садовых товариществ дрон рухнул на участок возле дома, еще один случай падения зафиксировали рядом с жилым строением в Данковском районе.
На местах ЧП работают сотрудники экстренных служб.
Глава региона опроверг распространяемые в соцсетях слухи о крупном пожаре на промышленном объекте - они не соответствуют реальности. Обломки дрона упали в лесопосадках, очаг возгорания уже удалось локализовать.
Артамонов напомнил о правилах безопасности: в случае обнаружения обломков беспилотника к ним нельзя подходить. Следует отойти на безопасное расстояние и немедленно позвонить по номеру 112.