В Липецкой области ПВО уничтожила 45 беспилотников, один человек пострадал

В Липецкой области за ночь сбили 45 дронов, пострадал один человек В Липецкой области ПВО уничтожила 45 беспилотников, один человек пострадал

Москва28 окт Вести.Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 45 беспилотников над территорией Липецкой области. Один человек получил травмы. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в мессенджере MAX.

За ночь над Липецкой областью сбиты 45 беспилотников… На данный момент за медицинской помощью обратился один человек написал Игорь Артамонов

Жертв удалось избежать, а пострадавшему дальнейшая госпитализация не потребовалась

В Липецке от обломков беспилотника разбились окна в многоквартирном доме. В одном из садовых товариществ дрон рухнул на участок возле дома, еще один случай падения зафиксировали рядом с жилым строением в Данковском районе.

На местах ЧП работают сотрудники экстренных служб.

Глава региона опроверг распространяемые в соцсетях слухи о крупном пожаре на промышленном объекте - они не соответствуют реальности. Обломки дрона упали в лесопосадках, очаг возгорания уже удалось локализовать.

Артамонов напомнил о правилах безопасности: в случае обнаружения обломков беспилотника к ним нельзя подходить. Следует отойти на безопасное расстояние и немедленно позвонить по номеру 112.