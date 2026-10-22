В Липецкой области за ночь сбито около 20 беспилотников Губернатор Артамонов: над территорией Липецкой области сбиты порядка 20 БПЛА

Москва22 окт Вести.В небе над Липецкой областью за прошедшую ночь уничтожено порядка 20 беспилотников Украины. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Сегодня ночью Липецкая область подверглась массированной атаке беспилотников. Над территорией региона сбиты порядка 20 БПЛА написал он в национальном мессенджере

В результате отражения атаки травмы получил один местный житель. Как уточнил глава области, ранение серьезное, но врачам удалось стабилизировать пострадавшего.

Погибших нет.

Зафиксировано нанесение ущерба жилой инфраструктуре.