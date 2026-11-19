Москва19 нояВести.Жительница Липецкого округа пострадала во время атаки беспилотников минувшей ночью. Пострадавшая госпитализирована с осколочным ранением. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Сейчас она находится под наблюдением врачей, угрозы жизни нетотметил глава региона
Всего минувшей ночью над регионом было уничтожено 18 беспилотников. В нескольких населенных пунктах Липецкого округа из-за падения обломков повреждены крыши, остекление частных жилых домов и автомобили.