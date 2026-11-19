После атаки дронов в Липецкой области ранена женщина

В Липецкой области женщина пострадала во время атаки БПЛА После атаки дронов в Липецкой области ранена женщина

Москва19 ноя Вести.Жительница Липецкого округа пострадала во время атаки беспилотников минувшей ночью. Пострадавшая госпитализирована с осколочным ранением. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Сейчас она находится под наблюдением врачей, угрозы жизни нет отметил глава региона

Всего минувшей ночью над регионом было уничтожено 18 беспилотников. В нескольких населенных пунктах Липецкого округа из-за падения обломков повреждены крыши, остекление частных жилых домов и автомобили.