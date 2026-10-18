Москва18 октВести.Четыре человека госпитализированы после атаки БПЛА в Ленинградской области, сообщил в MAX губернатор Александр Дрозденко.
Глава региона уточнил, что ЧП произошло во Всеволожском районе.
Во Всеволожском районе после падения на жилой дом обломков БПЛА произошло возгорание, госпитализированы 4 человека - женщина и трое детейговорится в заявлении
У пострадавших имеются симптомы отравления угарным газом во время пожара.
По последним данным, в ходе отражения атаки в Ленинградской области сбили 135 беспилотных летательных аппаратов.