В Ленобласти при падении обломков БПЛА на дом пострадали четыре человека

Женщина и трое детей пострадали при атаке БПЛА в Ленобласти В Ленобласти при падении обломков БПЛА на дом пострадали четыре человека

Москва18 окт Вести.Четыре человека госпитализированы после атаки БПЛА в Ленинградской области, сообщил в MAX губернатор Александр Дрозденко.

Глава региона уточнил, что ЧП произошло во Всеволожском районе.

Во Всеволожском районе после падения на жилой дом обломков БПЛА произошло возгорание, госпитализированы 4 человека - женщина и трое детей говорится в заявлении

У пострадавших имеются симптомы отравления угарным газом во время пожара.

По последним данным, в ходе отражения атаки в Ленинградской области сбили 135 беспилотных летательных аппаратов.