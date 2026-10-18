Москва18 октВести.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о состоянии женщины и трех детей, пострадавших в результате атаки БПЛА.
Как сообщалось ранее, во Всеволожском районе после падения на дом обломка беспилотного летательного аппарата вспыхнул пожар. С симптомами токсического действия окиси углерода в больницу доставили женщину и трех детей.
Пострадавшая от возгорания семья — это мама и трое детей, находятся во Всеволожской больнице, угрозы жизни нет, они надышались угарного газанаписал Александр Дрозденко в MAX
Губернатор отметил, что разговаривал с главным врачом больницы, который сообщил, что пострадавшие находятся в стабильном состоянии и будут выписаны в ближайшее время.
В ходе отражения атаки в Ленобласти сбили 145 БПЛА. Пострадали люди, повреждены дома, автомобили и ряд объектов.