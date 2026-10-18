Пострадавшую при атаке БПЛА в Ленобласти семью скоро выпишут из больницы

Мама и дети, пострадавшие в Ленобласти при атаке БПЛА, в стабильном состоянии Пострадавшую при атаке БПЛА в Ленобласти семью скоро выпишут из больницы

Москва18 окт Вести.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о состоянии женщины и трех детей, пострадавших в результате атаки БПЛА.

Как сообщалось ранее, во Всеволожском районе после падения на дом обломка беспилотного летательного аппарата вспыхнул пожар. С симптомами токсического действия окиси углерода в больницу доставили женщину и трех детей.

Пострадавшая от возгорания семья — это мама и трое детей, находятся во Всеволожской больнице, угрозы жизни нет, они надышались угарного газа написал Александр Дрозденко в MAX

Губернатор отметил, что разговаривал с главным врачом больницы, который сообщил, что пострадавшие находятся в стабильном состоянии и будут выписаны в ближайшее время.

В ходе отражения атаки в Ленобласти сбили 145 БПЛА. Пострадали люди, повреждены дома, автомобили и ряд объектов.