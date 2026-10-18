Москва18 октВести.Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что массовая атака БПЛА в Ленинградской области 18 октября не нарушила работу соцобъектов, инфраструктуры, а также объектов энергетики и жизнеобеспечения региона.
Об этом он рассказал в мессенджере MAX.
Массовая атака БПЛА в Ленинградской области не нарушила работу социальных объектов, инфраструктуры, объектов энергетики и жизнеобеспеченияподчеркнул губернатор Ленобласти
Ранее сообщалось, что ночью 18 октября над регионом было уничтожено 145 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
Есть пострадавшие и повреждения на земле. Все последствия оперативно устраняются, всем пострадавшим окажут помощь, заверил Александр Дрозденко.