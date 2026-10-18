Атака БПЛА в Ленобласти работу соцобъектов и инфраструктуры не нарушила

Дрозденко: атака БПЛА не нарушила работу соцобъектов и инфраструктуры Атака БПЛА в Ленобласти работу соцобъектов и инфраструктуры не нарушила

Москва18 окт Вести.Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что массовая атака БПЛА в Ленинградской области 18 октября не нарушила работу соцобъектов, инфраструктуры, а также объектов энергетики и жизнеобеспечения региона.

Об этом он рассказал в мессенджере MAX.

Массовая атака БПЛА в Ленинградской области не нарушила работу социальных объектов, инфраструктуры, объектов энергетики и жизнеобеспечения подчеркнул губернатор Ленобласти

Ранее сообщалось, что ночью 18 октября над регионом было уничтожено 145 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Есть пострадавшие и повреждения на земле. Все последствия оперативно устраняются, всем пострадавшим окажут помощь, заверил Александр Дрозденко.