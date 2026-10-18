Москва18 октВести.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко привел некоторые данные о последствиях массированной атаки БПЛА, предпринятой противником ночью в воскресенье, 18 октября.
Как сообщил руководитель субъекта, зафиксированы повреждения на территории объекта группы "ВКонтакте".
Также есть повреждения на объекте ЦОД группы ВКонтакте, которые касаются трансформаторного оборудования и складского комплексаговорится в заявлении главы региона в MAX
Александр Дрозденко отметил, что компания уже занимается ликвидацией последствий атаки.
Ранее в холдинге VK сообщили об атаке беспилотных летательных аппаратов на центр обработки данных, расположенный в Ленинградской области и заверили, что все сервисы в настоящее время доступны пользователям в обычном режиме.
В ходе отражения массированной атаки БПЛА в Ленобласти сбили 145 дронов. По последней информации, пострадали 10 человек, есть повреждения.