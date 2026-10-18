Губернатор Дрозденко сообщил о повреждениях на объекте "ВКонтакте" в Ленобласти Дрозденко: есть повреждения на объекте ЦОД группы "ВКонтакте"

Москва18 окт Вести.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко привел некоторые данные о последствиях массированной атаки БПЛА, предпринятой противником ночью в воскресенье, 18 октября.

Как сообщил руководитель субъекта, зафиксированы повреждения на территории объекта группы "ВКонтакте".

Также есть повреждения на объекте ЦОД группы ВКонтакте, которые касаются трансформаторного оборудования и складского комплекса говорится в заявлении главы региона в MAX

Александр Дрозденко отметил, что компания уже занимается ликвидацией последствий атаки.

Ранее в холдинге VK сообщили об атаке беспилотных летательных аппаратов на центр обработки данных, расположенный в Ленинградской области и заверили, что все сервисы в настоящее время доступны пользователям в обычном режиме.

В ходе отражения массированной атаки БПЛА в Ленобласти сбили 145 дронов. По последней информации, пострадали 10 человек, есть повреждения.