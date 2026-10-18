В VK сообщили об атаке беспилотников на дата-центр компании в Ленобласти VK: БПЛА атаковали дата-центр в Ленобласти, сервисы доступны пользователям

Москва18 окт Вести.В холдинге VK сообщили об атаке беспилотных летательных аппаратов на центр обработки данных, расположенный в Ленинградской области. По информации компании, все сервисы в настоящее время доступны пользователям в обычном режиме.

На ЦОД VK в Ленинградской области совершена атака БПЛА. Сервисы VK доступны пользователям в обычном режиме говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте компании

Ранее Downdetector зафиксировал проблемы в работе социальной сети "ВКонтакте", принадлежащей VK. Проблемы начали возникать около 04.00 по московскому времени. Чаще всего они фиксировались у жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Пользователи жаловались на сбои в работе сайта, отсутствие оповещений, общие проблемы в работе ресурса, а также сложности при работе с мобильным приложением.

В свою очередь губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что в результате ночной атаки на регион были ликвидированы 95 беспилотных летательных аппаратов. Зафиксировано падение обломков на жилые дома и линии электропередач.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о возгораниях на нефтяном терминале и объектах гражданской инфраструктуры в нескольких районах города. О пострадавших информации не поступало.