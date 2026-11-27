Москва27 ноя Вести.Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов была объявлена утром 27 ноября в Санкт-Петербурге, об этом сообщается в канале оперативного оповещения населения города на платформе МАХ.

Внимание! Угроза БПЛА на территории Санкт-Петербурга говорится в сообщении

Отмечается, что в связи с возможной угрозой в городе могут быть наблюдаться перебои в работе мобильного интернета.

В свою очередь губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в ночь на 27 ноября над территорией региона было сбито 30 беспилотных летательных аппаратов. При этом боевая работа сил противовоздушной обороны продолжается.