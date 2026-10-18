Атака БПЛА на Санкт-Петербург: что известно к этому часу

Что известно о массированной атаке БПЛА на Санкт-Петербург Атака БПЛА на Санкт-Петербург: что известно к этому часу

Москва18 окт Вести.Ночью в воскресенье, 18 октября, была осуществлена массированная атака беспилотными летательными аппаратами на Санкт-Петербург.

Данные об угрозе БПЛА были опубликованы РСЧС Санкт-Петербурга около половины третьего ночи. Горожан предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета.

Незадолго до этого по соображениям безопасности был закрыт аэропорт Пулково, воздушная гавань прекратила прием и отправку рейсов.

В 5.30 утра ситуацию прокомментировал губернатор Александр Беглов.

Сегодня ночью Петербург подвергся атаке беспилотных средств военного назначения со стороны украинских нацистов. Работают средства ПВО написал в MAX руководитель субъекта

По данным губернатора, на территории "Петербургского нефтяного терминала" произошел пожар, также возгорания зафиксировали на объектах гражданской инфраструктуры в Невском, Красносельском, Красногвардейском и Московском районах города.

Кроме того, при атаке БПЛА повреждения получил один из логистических центов Ozon, произошел пожар.

Александр Беглов подчеркнул, что жертв нет.

Впоследствии стало известно, что на Центральном участке Западного скоростного диаметра ограничили движение. Проезд в обоих направлениях перекрыли от набережной реки Екатерингофки до улицы Шкиперский проток.

В городском комитете по транспорту обратились к жителям и гостям Санкт-Петербурга с просьбой минимизировать поездки на личном транспорте.

Также массированную атаку БПЛА отбивали в Ленинградской области, ПВО перехватила 135 беспилотных летательных аппаратов. По данным губернатора Александра Дрозденко, есть пострадавшие и повреждения.