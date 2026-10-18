В Петербурге тушат возгорание на нефтяном терминале после атаки БПЛА

В Санкт-Петербурге устраняют возгорания после атаки БПЛА В Петербурге тушат возгорание на нефтяном терминале после атаки БПЛА

Москва18 окт Вести.Силы МЧС устраняют возгорание на объектах гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в мессенджере MAX.

Тушение идет в Московском, Невском, Красносельском и Красногвардейском районах, а также на территории "Петербургского нефтяного терминала".

Сегодня ночью Петербург подвергся атаке беспилотных средств военного назначения со стороны украинских нацистов. Работают средства ПВО сообщил Беглов

Из соображений безопасности ограничена работа аэропорта Пулково. Погибших нет.

Отмечается, что возможны перебои мобильного интернета.