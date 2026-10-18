Москва18 октВести.Силы МЧС устраняют возгорание на объектах гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в мессенджере MAX.
Тушение идет в Московском, Невском, Красносельском и Красногвардейском районах, а также на территории "Петербургского нефтяного терминала".
Сегодня ночью Петербург подвергся атаке беспилотных средств военного назначения со стороны украинских нацистов. Работают средства ПВОсообщил Беглов
Из соображений безопасности ограничена работа аэропорта Пулково. Погибших нет.
Отмечается, что возможны перебои мобильного интернета.