В Петербурге продолжают тушить пожары на нефтяном терминале и нефтебазе

Тушение пожаров на нефтяном терминале и нефтебазе продолжается в Петербурге В Петербурге продолжают тушить пожары на нефтяном терминале и нефтебазе

Москва18 окт Вести.В Петербурге силы МЧС продолжают ликвидировать пожары на территориях нефтяного терминала, нефтебазе "Ручьи" и промышленных складов в Колпинском районе, сообщает губернатор города Александр Беглов в MAX.

Ночью регион подвергся массированной атаке дронов ВСУ.

По словам Беглова, воздушная опасность ликвидирована, город восстанавливает пострадавшие объекты гражданской инфраструктуры.

Силы МЧС продолжают свою работу по ликвидации пожаров на территории "Петербургского нефтяного терминала", нефтебазе "Ручьи" и промышленных складах в Колпинском районе говорится в публикации

Свою работу продолжает оперативный штаб, проинформировал губернатор.

После атак украинских БПЛА на гражданские объекты в Петербурге и Ленобласти СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.