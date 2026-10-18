Москва18 октВести.В Петербурге силы МЧС продолжают ликвидировать пожары на территориях нефтяного терминала, нефтебазе "Ручьи" и промышленных складов в Колпинском районе, сообщает губернатор города Александр Беглов в MAX.
Ночью регион подвергся массированной атаке дронов ВСУ.
По словам Беглова, воздушная опасность ликвидирована, город восстанавливает пострадавшие объекты гражданской инфраструктуры.
Силы МЧС продолжают свою работу по ликвидации пожаров на территории "Петербургского нефтяного терминала", нефтебазе "Ручьи" и промышленных складах в Колпинском районеговорится в публикации
Свою работу продолжает оперативный штаб, проинформировал губернатор.
После атак украинских БПЛА на гражданские объекты в Петербурге и Ленобласти СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.