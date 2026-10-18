Москва18 октВести.Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов привел уточненные данные о последствиях массированной атаки БПЛА, осуществленной ночью в воскресенье, 18 октября.

Как сообщил в MAX глава региона, в результате атаки есть погибши и пострадавшие.

Вследствие массированной атаки беспилотных средств военного назначения со стороны украинских нацистов один человек погиб, пять пострадали и находятся в больницах

говорится в заявлении

В настоящее время воздушная опасность ликвидирована, продолжается тушение пожара, идет восстановление пострадавших объектов гражданской инфраструктуры.