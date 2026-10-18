Москва18 октВести.На территории Санкт-Петербурга ликвидирована воздушная опасность, сообщил в MAX губернатор Александр Беглов.
Заявление об этом было опубликовано в 9.18 по московскому времени в воскресенье, 18 октября.
Воздушная опасность ликвидирована, город восстанавливает пострадавшие объекты гражданской инфраструктурыговорится в публикации
Ранее стало известно, что в результате ночной массированной атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ на Санкт-Петербург погиб один и пострадали пять человек. Еще четыре человека, в том числе – трое детей, пострадали в Ленинградской области.