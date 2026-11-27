Угроза БПЛА отменена на территории Санкт-Петербурга В Петербурге отменили угрозу БПЛА

Москва27 ноя Вести.На территории Петербурга отменена угроза БПЛА, сообщает городская Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в MAX.

Она объявлялась сегодня в районе 4.30 утра. Жителей и гостей города предупреждали, что возможны перебои в работе мобильного интернета.

Отмена угрозы БПЛА на территории Санкт-Петербурга говорится в публикации

Примерно в это же время об отбое воздушной опасности в Ленобласти сообщил в MAX губернатор региона Александр Дрозденко.

Аэропорт Пулково также вернулся к штатной работе.