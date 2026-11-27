Москва27 нояВести.На территории Петербурга отменена угроза БПЛА, сообщает городская Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в MAX.
Она объявлялась сегодня в районе 4.30 утра. Жителей и гостей города предупреждали, что возможны перебои в работе мобильного интернета.
Отмена угрозы БПЛА на территории Санкт-Петербургаговорится в публикации
Примерно в это же время об отбое воздушной опасности в Ленобласти сообщил в MAX губернатор региона Александр Дрозденко.
Аэропорт Пулково также вернулся к штатной работе.