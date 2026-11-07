Москва7 нояВести.Режим беспилотной опасности отменен на территории Саратовской и Пензенской областей. Об этом сообщили в ГУ МЧС регионов.
Отбой угрозы атаки беспилотников на территории Саратовской области. Возвращайтесь к месту работы или проживанияговорится в сообщении
Аналогичное сообщение появилось в канале MAX пензенского управления МЧС.
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об атаке беспилотников, в результате которой были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, есть пострадавшие.