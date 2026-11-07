Опасность БПЛА отменили в Саратовской и Пензенской областях

В Саратовской и Пензенской областях отменили опасность БПЛА Опасность БПЛА отменили в Саратовской и Пензенской областях

Москва7 ноя Вести.Режим беспилотной опасности отменен на территории Саратовской и Пензенской областей. Об этом сообщили в ГУ МЧС регионов.

Отбой угрозы атаки беспилотников на территории Саратовской области. Возвращайтесь к месту работы или проживания говорится в сообщении

Аналогичное сообщение появилось в канале MAX пензенского управления МЧС.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об атаке беспилотников, в результате которой были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, есть пострадавшие.