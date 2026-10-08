В пяти регионах отменена опасность БПЛА Режим беспилотной опасности снят в пяти регионах

Москва8 окт Вести.Режим беспилотной опасности отменен в Нижегородской, Владимирской, Воронежской областях, а также Мордовии и части Татарстана. Об этом сообщили в региональных ГУ МЧС.

Объявлен сигнал "Отмена беспилотной опасности" на территории Республики Мордовия сказано в сообщении

Также беспилотная опасность отменена в Нижегородской и Владимирской областях, где она действовала с полуночи 8 октября.

В Воронежской области режим опасности БПЛА был объявлен 20.04 мск 7 октября.

В Татарстане угроза атаки БПЛА отменена для городов Альметьевск, Бугульма, Заинск, Лениногорск, Елабуга, Нижнекамск и Набережные Челны.