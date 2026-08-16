В четырех регионах отменен режим беспилотной опасности Режим беспилотной опасности отменен в четырех регионах

Москва16 авг Вести.Беспилотную опасность отменили в Тамбовской, Ивановской, Нижегородской и Орловской областях. Об этом сообщили региональные власти.

Отбой "Воздушной тревоги" на территории Тамбовской области с 08.19 мск. Опасность атаки беспилотных воздушных судов миновала говорится в сообщении ГУ МЧС по региону

Режим действовал в Тамбовской области с 21.08 мск 15 августа.

Также опасность атаки БПЛА отменили в Нижегородской и Ивановской областях. Она действовала в регионах с полуночи 16 августа.

В Орловской области отменена опасность атаки БПЛА, которая была введена в 13.10 мск 15 августа.

Ранее власти Чувашии, Самарской, Воронежской и Рязанской областей сообщили об отбое режима опасности беспилотной атаки.